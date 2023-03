Il parco degradato La crociata di FdI

"L’amministrazione non è in grado di garantire la pulizia e il decoro del principale parco giochi del centro storico". L’attacco arriva dalla consigliera di Fratelli d’Italia Cinzia Romboni, che giudica "allarmante" la situazione in cui versa l’area verde dei giardinetti Papa Giovanni XXIII.

"Molti giochi sono danneggiati da tempo e non sono mai stati riparati o sostituiti – elenca –, un’altalena è sparita da giorni, il manto presenta in diversi punti avvallamenti e buche. Bambini e ragazzi rischiano seriamente di farsi male, cartacce e sporcizia sono sparse dappertutto: l’area dà l’idea di abbandono e di degrado, e tutto questo in pieno centro storico. Sappiamo che i parchi sono il primo punto di riferimento nell’ottica della valutazione del contesto urbano: gli spazi pubblici aperti sono essenziali sia per il valore che ricoprono per la collettività come luoghi comuni, sia per l’aspetto più generale della qualificazione urbana. Le mamme, i ragazzi e anche i tanti anziani, che ogni giorno vanno al parco e lo vivono anche e soprattutto come un momento di socializzazione, hanno il diritto a un’area decorosa e pulita. Qui non sono necessari interventi faraonici: basterebbe una semplice manutenzione ordinaria e un minimo di pianificazione".

Da questo punto di vista, però, Romboni non si dà tante speranze. " Anche gli altri parchi del nostro territorio non sono in condizioni migliori: serve una maggiore cura di tutte le aree verdi. Non è un caso che i cittadini si lamentino continuamente della scarsa manutenzione di tutte queste zone – conclude l’esponente di Fdi – che già in passato sono diventate meta di bivacchi e di episodi di vandalismo".

RedViar