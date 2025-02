Il nuovo stadio dei Pini. Montati i pannelli esterni

Prende forma lentamente il nuovo stadio dei Pini. Ieri è stata montata e allestita la prima parte dell’elegante copertura esterna della tribuna, forse l’aspetto che maggiormente qualifica il rifacimento dell’impianto. Si tratta di pannelli di alluminio cromati che hanno la caratteristica di riflettere una colorazione cangiante a seconda della luminosità. Al mattino ad esempio daranno un effetto di chiaro-scuro come le maglie del Viareggio; quando invece il sole sarà alto, rifletteranno un colore bronzato. Ieri gli operai della ditta appaltatrice, sotto l’attenta guida dell’ingegner Gianluigi Ottani, direttore operativo del cantiere (nella foto), hanno provveduto a installare la struttura di sostegno e a piazzare buona parte dei pannelli di alluminio. La loro funzione è semplicemente di arredo secondo una tecnica costruttiva abbastanza diffusa nella realizzazione di nuovi stadi. Questa copertura della facciata esterna della tribuna coperta, ricorda molto da vicino quello dell’Allianz Stadium di Torino dove gioca la Juventus. In sostanza la funzione principale è quella di fungere da quinta scenografica ideale per coprire le parti tecniche della facciata non belle a vedersi come, ad esempio le scale d’emergenza o gli ascensori che vengono così coperti alla vista.

Sono già stati montati sul tetto della tribuna centrale i pannelli fotovoltaici e solari che garantiranno allo stadio piena autonomia energetica. I pannelli solari serviranno per produrre acqua calda per le docce e il riscaldamento; i pannelli fotovoltaica, invece, servono per trasformare l’energia solare in energia elettrica per garantire l’illuminazione del campo e degli interni. Il cantiere sta procedendo speditamente. Come si sa, il sindaco Del Ghingaro ha annunciato che sarà disponibile per la finale della Viareggio Cup.

Paolo Di Grazia