Il movimento circonda il Municipio: "La città deve tornare nel Palazzo"

Un centinaio di persone, ieri pomeriggio, hanno circondato il Comune di Viareggio. Un assedio simbolico proposto dal movimento “Occupy Comune“ – che riunisce sigle e associazionI del mondo della solidarietà, del diritto all’abitare, per la tutela dell’ambiente, del territorio e il diritto alla salute – per chiedere all’amministrazione l’apertura di un tavolo sociale. "Questa manifestazione – ha spiegato Alessandro Giannetti, tra i promotori di Occupy Comune – é la prima tappa di una mobilitazione nata per riportare la città nel Palazzo e reclamare, dalla giunta, l’ascolto della voce dei cittadini". Al movimento hanno aderito anche partiti politici, da Potere al Popolo, alla Sinistra Italiana, passando per il Pci fino al Partito Democratico: "L’attenzione alla casa, al sociale, alla salute, all’ambiente – ha detto il segretario Dem, Filippo Ciucci – sono temi e impegni che sentiamo anche nostri. E per questo abbiamo aderito".