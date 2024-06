Il mito pop-rock dei Kasabian. A Lido l’anteprima mondiale

(Lucca)

C’era una volta il “tendone“, sotto il quale, nel 1976 grazie a un’intuizione dell’imprenditore Sergio Bernardini, nacque il mito di Bussoladomani. Un palcoscenico affacciato sul mare di Lido di Camaiore calcato dalle stelle che hanno cambiato la musica dell’epoca. Proprio da quella storia, diventata mito, gli impresari Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli sono ripartiti, e tre anni fa, nel parco di Bussoladomani recuperato dopo anni di abbandono, hanno lanciato “La prima estate“.

Un festival di musica che oltrepassa la nostalgia canaglia della Versilia dal “sapore di sale e di mare“, ma svincolato dalle logiche del tormentone estivo che vive il tempo (breve, ma martellante) di una stagione. Quello che mancava, ma che ci voleva nel panorama musicale italiano. Destinato a crescere, insieme al pubblico che abbraccia tutte le generazioni. Dopo il debutto dello scorso week-end , con i Jane’s Addiction, i Phoenix, Motta, Venerus e la serata evento dedicata alla storia del club alternativo Kama Kama, anche questa edizione de “La prima estate“ si avvia alla conclusione.

E così dopo i balli sfrenati sotto la consolle di Peggy Gou, la dj sudcoreana incoronata tra le divinità dell’elettronica che ieri ha scosso la Versilia, e le atmosfere soft-rock di Paolo Nutini, protagonista atteso questa sera sul palco vista mare, domani si terrà il gran finale con il concerto dei Kasabian, che proprio da Lido di Camaiore anticipano “Happenings” – ispirato dalle atmosfere psichedeliche degli anni ’60 – in uscita il prossimo 5 luglio. Un disco, lanciato ieri con il singolo “Darkest Lullaby“, che consolida la rinascita della band pop-rock inglese, con 5,5milioni di dischi venduti e successi mondiali come “Goodbywe Kiss“, “Lsf“, “Eez-he“, e la nuova vita di Serge Pizzorno, da chitarrista a frontman del gruppo. "Dopo un’esistenza da Keith Richards – ha dichiarato in una recente intervista – mi ritrovo ad essere Mick Jagger. Serve tempo per prenderci le misure, ma cambiare non ci fa paura". Co-headliner della serata – che si aprirà con i live dei londinesi Shame, con l’ultimo album “Food for Worms”; e Wu-Lu, produttore, polistrumentista e cantante britannico carico di profondità – gli irlandesi Fontaines D.C., nati sui banchi di scuola, ispirati dalla poesia, e freschi di uscita con il nuovo singolo “Favourite“ e tra le band più interessanti in circolazione. Le luci di Bussoladomani torneranno ad accendersi il 13 agosto, con il live di Lenny Kravitz tornato sulla scena con “Blue electric light”.

Martina Del Chicca