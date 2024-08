Il ministro salva il progetti Pnrr: "Perentorio è il termine dei lavori non la data di avvio del cantiere"

VIAREGGIO

Il cammino per la costruzione della nuova piscina va avanti anche se il suo percorso è accidentato. Ci sono infatti due notizie: una buona e un un po’ meno. La settimana scorsa La Nazione ha rivelato la lettera con cui il ministro dello sport Andrea Abodi aveva estratto il cartellino giallo nei confronti di 68 amministrazioni in ritardo con la realizzazione di altrettanti progetti legati ai fondi del Pnrr. Un documento in cui Abodi richiamava il presidente e dell’Associazione nazionale comuni (Anci), Roberto Pella a sollecitare i Comuni interessati a rispettare la scadenza del 31 agosto prossimo. Ultimo giorno utile per dare il via ai lavori previsti, pena la perdita della somma ricevuta. Impianti attesi da anni come la piscina di Viareggio che dev’essere realizzata nell’area di Bicchio e il cui dossier è nelle mani dell’assessore alle finanze Laura Servetti. "Dall’analisi dei dati caricati su ReGis (piattaforma ministeriale, ndr) – si legge nella missiva datata 23 luglio – risulta a questo Dipartimento che un numero complessivo di 68 interventi presentano criticità a causa del mancato avvio dei lavori, di cui 46 interventi incidono sull’obiettivo del 50% per la realizzazione di nuove costruzioni". E tra questi 68 progetti c’è anche quello della nuova piscina comunale di Viareggio che dovrebbe sorgere a Bicchio: per un costo complessivo di 10 milioni, di cui 2,5 dovrebbero arriverebbero dal Pnrr. Arriviamo così alla buona notizia. Tenuto conto che i progetti sono 68 e alcuni sono attesi da molti anni, il ministro Abodi ha chiesto e ottenuto che il termine del 31 agosto venga superato che la scadenza perentoria pena la perdita dei fondi sia quella della conclusione dei lavori entro il 2026. Il che mette nelle condizioni tutti di avvviare quanto prima i cantieri e confidare nel raggiungimento dell’obiettivo. E qui arriva la notizia meno buona. Nei giorni scorsi, sempre come anticipato da La Nazione, era atteso un incontro con il Genio Civile che doveva valutare le osservazioni presentate dagli uffici del Comune di Viareggio al progetto del Consorzio Atlante Scpa. Osservazioni che, effettivamente, erano fondate e che ha portato il genio Civile a ’’bocciare’’ il progetto. Pertanto adesso il Consorzio ha quindici giorni di tempo per aggiornarlo tenendo conto di tali osservazioni arrivate attraverso delle formali diffide. Non appena, però il nuovo progetto verrà presentato e validato il cantiere potrà partire. E proprio per assicurare che tutto proceda nel rispetto dei tempi, senza mettere a rischio un finanziamento importante da 2,5 milioni di euro, il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha sollecitato gli assessori Servetti e Federico Pierucci (lavori pubblici) a collaborare attivamente affinché il progetto vada avanti il più spedatamente possibile.

Marco Principini