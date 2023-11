Il mercato vintage conquista la Bbc. Giuseppe Lemmi arredatore in tv. In una casa acquistata per un euro

Come ti arredo la casa da ’1 euro’ con...oggetti di riuso. Giuseppe Lemmi, titolare del mercatino di oggetti vintage "Passa da qui" è stato infatti scelto dalla tv inglese Bbc per girare alcune scene di “Amanda & Alan’s Italian Job“ che prevede la completa ristrutturazione e allestimento di una delle case in vendita a 1 euro – la famosa scommessa di Sgarbi per riqualificare realtà in depauperamento – da sintetizzare in un docufilm che ha conquistato gli inglesi nella prima serie dedicata alla città siciliana di Salemi. Stavolta invece le riprese – saranno in onda ad inizio 2024 – hanno interessato un’abitazione di Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli: gli interni sono stati riportati a nuovo proprio grazie ad arredi frutto di una selezione nel campo vintage, messa in atto da Lemmi, alla guida del negozio dal 2016, ormai punto di riferimento di industriali e personaggi dello showbiz proprietari di ville a Forte dei Marmi. Fu proprio lui l’inventore, assieme al socio Decio Buselli, della celeberrima catena Video Vip che ha spopolato negli anni Novanta con 100 negozi in Italia.

"A fine estate – racconta – si è presentata al mercatino una ragazza che prima ha fatto un giro per il negozio e poi mi ha spiegato di lavorare per la Bbc chiedendo se fossi stato disponibile a girare alcune scene di un programma. Poi mi ha ricontattato dettagliando che sarebbe stato proposto in onda il lavoro di arredo di una casa acquistata proprio dalla Bbc a ’1 euro’ per un completo recupero. Una mattina poi con sorpresa ho visto entrare l’attore Luca Calvani assieme al collega inglese Alan Carr seguiti dalla troupe che ha registrato la loro visita tra i vari complementi di arredo e la loro attenta scelta all’acquisto di un comò e un armadio con tanto di trattativa e pagamento sotto i riflettori. Successivamente sono stato chiamato per valutare i mobili lasciati dal proprietario a Fornovolasco con un’elaborazione delle possibili soluzioni di arredo. Tutto in gran segreto tanto che mi fu chiesto di non pranzare neppure in paese. E’ stata un’eperienza davvero stimolante che mi ha fatto scoprire persone e ambienti che mi sono rimasti nel cuore".

Francesca Navari