Il mercato agricolo si trasferisce. Ogni giovedì in piazza Alessandrini

Piazza Alessandrini ospiterà il mercato riservato ai produttori agricoli locali, con cadenza settimanale e la presenza di sette espositori. È quanto deliberato dalla giunta Alessandrini che va così ad accogliere la richiesta presentata dalla Federazione Coldiretti Lucca e da Campagna Amica per un trasferimento dall’attuale localizzazione a Pozzi, con l’obiettivo di trovare uno spazio maggiormente adeguato per gli espositori ma anche per i cittadini. Una richiesta motivata dal fatto che la postazione a Pozzi, attivata in via sperimentale, aveva evidenziato diverse criticità, in particolare in merito alla viabilità e ai parcheggi. Dunque ogni giovedì dalle 8 alle 13, a partire dalle prossime settimane, i cittadini potranno trovare i gazebo con i prodotti locali in piazza Alessandrini, in uno spazio maggiormente fruibile.

"Si tratta di una soluzione che abbiamo ritenuto ottimale – commenta Adamo Bernardi, assessore al commercio – gli espositori avranno a disposizione un’area adeguata che peraltro non andrà a intaccare i posti auto. Inoltre la posizione permetterà evidenti vantaggi ai venditori, in considerazione che la piazza lambisce la via Aurelia, consentendo così una buona visibilità. Infine, ma certo non come ultimo motivo, la presenza di questo specifico mercato settimanale consentirà una valorizzazione della piazza che potrà usufruire di una maggiore frequentazione". Nella nuova localizzazione troveranno posto anche i produttori che, in un primo tempo, erano dislocati in piazza Matteotti e poi in quella Pellegrini.

"Concentrare i venditori in questa area riservata - conclude Bernardi - permetterà di riorganizzare questo settore della vendita che merita una grande attenzione, favorendo la promozione dei prodotti agricoli locali". Coldiretti annuncia che in occasione dell’inaugurazione dello spazio, la cui data verrà comunicata nei prossimi giorni, sarà offerta ai presenti l’opportunità di assaggiare molti prodotti locali. Numerose e di elevata qualità le produzioni che saranno sui banchi, come pesce, carne, salumi, formaggi vaccini e ovini, ortaggi e piante.