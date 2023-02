Il grazie ai sanitari E le firme d’artista

I familiari di Gina Bertozzi ringraziano il distretto sanitario di Massarosa nella figura di Simona, il centro trasfusionale Versilia e il reparto di medicina 3 del Versilia (in foto) con il dottor Luca Bartolomei per la professionalità e per la sensibilità con le quali si sono presi cura della cara Gina.

Da non perdere

Al Museo “Ugo Guidi 2” di Massa “Firme d’Artista. Documentare e non solo”, presentazione venerdì alle 17. Organizzata dal Museo “Ugo Guidi 2” presidente Mario Locatelli e Clara Mallegni, direttrice, dal 17 al 19 e dal 24 al 26. Ideatore e curatore Lodovico Gierut. Collaboratori Lorella Lorenzoni e Marilena C. Tomei.