Il Grano di Pietrasanta riceverà il ricavato di “Le Stelle”: Festival di Alta Cucina Solidale

Non solo chef stellati, ricette internazionali e cene di gala, ma anche un pensiero rivolto ai più bisognosi. La quinta edizione del festival d’alta cucina “Le Stelle di Pietrasanta“, in agenda il 23-24 settembre in piazza Duomo con epilogo nel chiostro di Sant’Agostino (nella foto l’aperitivo conclusivo dell’anno scorso) rinnovando il patto d’amicizia con la città francese di Mougins, quest’anno prevede infatti un aspetto improntato sulla solidarietà. Il ricavato di tutte le degustazioni e dell’aperitivo “stellato” verrà devoluto all’associazione “Grano” di Pietrasanta, che ha sede all’ex convento dei Frati ed è impegnata da oltre 15 anni nella raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà.

Quanto alla due-giorni gourmet, l’arte culinaria italiana sarà rappresentata da Claudio Sadler (1 stella Michelin), dell’omonimo ristorante milanese, e da Massimo Spigaroli (1 stella Michelin) con l’Antica Corte Pallavicina e piatti che hanno per protagonista assoluto il fiume Po, insieme al culatello di Zibello. Ad accompagnarli due celebri chef versiliesi quali Alessandro Ferrarini del “Franco Mare” di Marina di Pietrasanta e Andrea Mattei del “Bistrot” di Forte dei Marmi, entrambi accreditati di 1 stella Michelin. Dall’alta cucina all’alta pasticceria: a Pietrasanta ci sarà anche il mâitre pâtissier chocolatier confiseur Glacier Luigi Biasetto, campione del mondo 1997, il quale firmerà un’esclusiva “Colazione d’artista”. Non mancherà il richiamo a “Les Etoiles des Mougins“, evento gemello organizzato nella cittadina provenzale. La prevendita dei biglietti – per degustazioni e aperitivo – e il programma dettagliato della manifestazione a breve saranno disponibili sul sito www.lestelledipietrasanta.it