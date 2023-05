Il grande cuore di Bicchio "Cara Cecilia, non mollare"

Il panificio Lampitelli è l’ultima bottega di Bicchio. Un quartiere che si stende lungo la via Aurelia Sud, e che, col tempo, ha visto lentamente chiudere negozi e attività di vicinato. Ma dove, nonostante tutto, resiste un solido senso di comunità. E proprio quell’antico spirito di buon vicinato, che si stringe intorno a piazza dell’Amicizia, anima da pochi anni il Comitato di quartiere, che oltre ad organizzare appuntamenti, per promuovere la socialità, e iniziative benefiche, per sostenere il sociale, si supporta. E così i “vicini“ hanno fatto con Cecilia Lampitelli, la cui attività è stata svaligiata dai ladri che con la loro irruzione – nella notte tra lunedì e martedì – hanno causato danni per circa 8mila euro. Di fronte allo sconforto della titolare i residenti di Bicchio si sono mobilitati, hanno aperto una raccolta fondi e, nel giro di due giorni hanno raccolto 950 euro che ieri hanno consegnato a Cecilia. Nel suo panificio di via Aurelia Sud, l’ultimo baluardo della spesa-amica. Dove le brioche costano ancora 1 euro, e i prezzi non hanno inseguito la scia dei rincari. "Non è molto – dice Stefania Maffei, del direttivo del Comitato di Bicchio – ma speriamo che questo contributo possa servire a Cecilia per ripartire. Ma soprattutto a non scoraggiarsi. Ci vuole infatti coraggio, oggi, a gestire un’attività. Ma per il nostro quartiere il suo panificio non è soltanto un negozio, è una luce. Grazie a lei molti anziani sono ancora autonomi, liberi di uscire e fare la spesa senza dover chiedere aiuto. Sembra una banalità – aggiunge Stefania – ma non lo è. I negozi come quello di Cecilia rappresentano il cuore e la vita di un comunità".

mdc