Il golf Alisei centra tutte le buche. È quarto in Toscana per tesserati. Tra sport, beneficenza e scuole

Ci sono numeri da record, ma anche missioni che vanno oltre lo sport. I numeri sono quelli che nel 2024 hanno visto il golf Alisei fare incetta di tesserati piazzandosi al 4° posto in Toscana e al 62° in Italia. Non solo: alla struttura di via Spirito Santo, nata nel 2001 come campo pratica e diventata un’associazione sportiva nel 2015, tirare la pallina in buca può avere un valore solidale ed educativo. I tornei per destinare il ricavato alla ricerca scientifica, così come le lezioni agli alunni dei centri estivi, non portano medaglie ma regalano speranza. Ed è su questo filone che l’attività andrà avanti pure nel 2025, come assicura il direttore organizzativo Manola Neri, volto noto visto che è anche membro del Consiglio di gestione della Versiliana.

È proprio il caso di dirlo: avete fatto centro.

"Siamo molto soddisfatti se pensiamo che come associazione abbiamo solo dieci anni di vita. Nel 2024 ci siamo confermati al quarto posto in Toscana dopo aver aumentato di 47 unità il parco tesserati, scavalcando abbondantemente quota 400. Merito anche della politica del tesseramento libero riservato ai neofiti e a chi non è ancora sicuro di proseguire il suo percorso golfistico".

Sport a parte, fate pure tanta beneficenza.

"È una delle nostre missioni. Anche quest’anno, a fine marzo, ospiteremo ’Il Pomodoro per la ricerca’ promosso dalla Fondazione Veronesi a favore della ricerca scientifica sui tumori infantili. Faccio parte della delegazione di Viareggio della Fondazione e pertanto rispondo sempre volentieri quando chiedono la nostra disponibilità. Più altre due gare benefiche l’anno per destinare il ricavato dei tornei alle associazioni: nel 2024 era toccato a ’Per te Donna’".

A proposito di infanzia: in estate ospitate gli alunni iscritti ai centri comunali.

"Siamo stati coinvolti in questo progetto voluto dal vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani. La scorsa estate, a luglio e agosto, abbiamo accolto una decina di alunni tra gli 8 e i 12 anni per insegnare loro a giocare a golf una volta la settimana. Ci teniamo a questo aspetto sociale e pedagogico. I bimbi vanno educati a fare sport e attività alternative anche per toglierli dalla strada e dall’abuso degli smartphone: lo sport è salute e benessere oltre che passione".