Il generale Vannacci capo di stato maggiore

Importante incarico per il generale Roberto Vannacci che da alcuni anni abita in centro a Viareggio. Oggi torna a Roma e nei prossimi giorni assumerà l’incarico di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri. Un compito operativo dopo che era stato al comando dell’istituto geografico militare. "Me l’aspettavo – ha detto – un ruolo e un compito importanti adeguati al mio grado e alla mia esperienza maturata sul campo in tante missioni operative". Il generale si lascia dunque alle spalle le tante polemiche suscitate dal suo libro "Il mondo al contrario". "Ma le polemiche – ha specificato il generale – non le ho fatte io, sono altri che in maniera gratuita e ingenerosa mi hanno attaccato e critica. Io ho semplicemente espresso le mie idee da cittadino libero e sono contento del fatto che tante persone si sono riviste in quello che ho scritto. Mi fermano per strada, mi stringono la mano. E’ una cosa che mi fa piacere, non dico di no. Ma ci tengo a precisare che mai e poi mai, per scrivere questo libro ho tolto spazio ed energia al mio lavoro. Ho fatto tutto nel tempo libero o la sera dopo cena a casa. E rifarei tutto".