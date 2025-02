Il futuro delle imprese passa dalle comunità energetiche rinnovabili

Le Comunità energetiche rinnovabili, un modello che permette a produttori e consumatori di collaborare, creando benefici economici e ambientali, sono state al centro di un incontro che la Cna ha organizzato nella sua sede di Viareggio, insieme a esperti e figure chiave del territorio, con l’obiettivo di esplorare le loro opportunità e i possibili sviluppi per la zona. Presenti Jonathan Magliozzi, dell’Agenzia regionale recupero risorse della regione Toscana, il segretario dell’Autorità Portuale Massimo Lucchesi, e il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ovest Dino Sodini. "Già in passato abbiamo proposto la costituzione di queste comunità nella zona portuale di Viareggio, ottenendo l’interesse di diverse imprese – spiega Andrea Giannecchini, presidente di Cna Lucca –. Ora l’intenzione è quella di rilanciare l’iniziativa, coinvolgendo non solo le attività economiche del settore nautico, ma estendendo l’invito al territorio ed a tutti gli enti interessati. Un progetto che coinvolga aree produttive, attività turistiche, edifici pubblici e residenti che, partendo dalla Darsena, si estenda verso zone interne per arrivare fino ai bacini del lago".

La Cna ha offerto la sua disponibilità a supportare le imprese nel percorso di transizione energetica "Consapevoli – aggiunge Damasco Rosi, direttore Cna Lucca – di quanto la tematica dell’energia sia cruciale per le nostre aziende, per la loro sostenibilità economica, per il loro sviluppo e per la loro crescita, ma anche per il loro posizionamento".

"Lavorare per la diffusione delle energie rinnovabili – afferma il segretario generale dell’Authority Massimo Lucchesi – è un obiettivo che l’Ente vuole perseguire nell’area portuale e della Darsena di Viareggio. Sicurezza energetica, competitività delle nostre imprese e ambiente sono le tre direttrici principali lungo le quali muoverci su questo tema".