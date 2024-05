Il futuro dei Maxi Open. Varato Mangusta 165 Rev. La terza unità della linea

VIAREGGIO

Un superyacht di 165 piedi di grandi contenuti tecnici e stilistici. Una sfida, quella per realizzarlo, difficile e coraggiosa. Che ha richieste una forte preparazione tecnica e culturale. E che Igor Lobanov, designer, e Maurizio Balducci, Ceo di Overmarine Group, hanno raccolto dando vita a Mangusta 165 REV l’ammiraglia della linea Maxi Open, terza unità della nuova serie varata venerdì scorso.

Una nave capace di garantire una velocità massima di 35 nodi in assoluto comfort, grazie all’adozione di quattro Rolls Royce da 2.600 Hp l’uno, accoppiati ad un sistema propulsivo ad idrogetto Kongsberg Kamewa. A cui si aggiunge una lavorazione del composito, massima espressione della lunga esperienza del cantiere Overmarine Group in tema di costruzione navale con questi materiali.

Gli interni, totalmente custom e curati dallo studio M2 Atelier in collaborazione con il design team del cantiere, sono in costante contatto visivo con il mare e con gli esterni, che portano la firma dello studio Lobanov Design, capace di reinterpretare la linea classica degli open Mangusta per riorganizzare i volumi ed ottimizzare gli spazi interni.

Quest’ultimi, con gli esterni, caratterizzano la vita di bordo permettendo ad armatore e ospiti di non perdere mai la percezione di essere su uno yacht, garantendo comunque la connessione con l’acqua. Le grandi superfici vetrate a tutta altezza sono l’elemento distintivo del salone del main deck, dotato di due balconi laterali abbattibili ad enfatizzare ancor di più la superficie vetrate. La suite armatoriale di 92 mq (990 sq/ft) rappresenta un unicum per dimensioni nel segmento yacht sotto i 499 GT ed è perfettamente integrata nello scafo, contribuendo al risultato stilistico della nave.

Il ponte inferiore, inoltre, è dedicato agli ospiti che potranno soggiornare in cinque comode cabine e rilassarsi all’aperto a prua con una vera e propria lounge con divani, prendisole e piscina idromassaggio, mentre il sundeck è dedicato ai momenti di convivialità con zona bar e divani.

Il 165 REV Mangusta ha dato anche forma alla nuova area beach club a poppa dove, oltre a una superficie di grandi dimensioni sul mare, l’armatore e i suoi ospiti potranno godere di una zona protetta e attrezzata, e il garage con accesso laterale assicura spazio e facilità di gestione di un tender di 6 mt e due moto d’acqua.

La nave, la cui vendita è stata curata direttamente dal Sales Manager Mangusta Nicolò Strocco, e che sarà consegnata all’armatore a fine giugno, navigherà quest’estate nelle acque del Mediterraneo.