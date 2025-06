Il Festival Puccini assume bar/cassa

FESTIVAL PUCCINI TORRE DEL LAGO- BANDO PER CASSIERE/A ADDETTO/A BAR

Avviso di selezione per la formazione di graduatorie da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato, anche a carattere stagionale o con contratto di lavoro intermittente, come: addetta/o bar-

cassiera/e – livellO 5° Ccnl pubblici esercizi.

Scadenza domande entro e non oltre le 12

del 16 Giugno. Bando consultabile sul sito www.puccinifestival.it/ alla sezione lavora con noi.

OPEN DAY

delle professioni, profilo professionale BARISTA organizzato dal Centro per l’Impiego della VERSILIA in data 16/06/2025 (9 - 13). L’evento ha la finalità di raccogliere i CV di persone disponibili a lavorare in questo settore. Le candidature potranno essere successivamente segnalate ad aziende del territorio per attuali e prossime ricerche di personale stagionale in Versilia.

AUTISTI SCUOLABUS

Autisti di scuolabus per le zone di Pietrasanta - Camaiore, Forte dei Marmi, Seravezza. Le risorse si occuperanno del trasporto dei bambini della scuola primaria in entrata e in uscita (mattina, metà giornata e pomeriggio), nel rispetto di tutte le norme del codice della strada, garantendo la sicurezza di tutti gli studenti, aiutandoli a salire e scendere dall’autobus, quando necessario. Minima esperienza nel ruolo e possesso obbligatorio della patente D + CQC persone. Contratto in somministrazione tramite agenzia, possibilità di proroga e scopo inserimento diretto nel prossimo periodo scolastico da settembre 2025 a giugno 2026. Orario di lavoro: Part time, 25/30/35 ore settimanali da lunedì a venerdì con orario indicativo 7-9 e 12-14 e 15-16. www.infojobs.it