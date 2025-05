Il Faruk capitale di liquori e cocktail. È tempo di Tuscany Spirit Festival

L’imperativo è quello di sempre: bere bene e in modo consapevole, anche come messaggio per le nuove generazioni. E così, tra calici, ghiaccio e shaker, per il terzo anno torna il "Tuscany Spirit Festival", considerata la più importante manifestazione nazionale dedicata alle eccellenze toscane. L’appuntamento è per oggi e domani di fronte alla spiaggia e nelle sale del "Faruk" di Tonfano alla presenza delle più importanti aziende regionali del settore. Saranno tutte schierate ai banchi d’assaggio, pronte per far degustare delle autentichee chicche rigorosamente artigianali e non in bottiglia: dai gin agli amari, e poi vermouth, vodka, rum, bitter, whisky, grappe, vini fortificati e liquori di vario genere.

Il Festival è organizzato dall’editore Gianluca Domenici (Penna Blu edizioni e Paspartu magazine) e dal bartender-produttore David Pellegrini (Giochi di spiaggia e Caffè Irene). Si parte oggi alle 14, a ingresso libero e gratuito, con i banchi d’assaggio aperti fino alle 19,30 (il braccialetto per le degustazioni costa 15 euro) mentre fino alle 23 spazio ad aperitivi, cocktail, food e a partire dalle 18 il dj set del Bao Market (domani gli orari saranno gli stessi). Il tutto impreziosito dal Tuscany cocktail bar fronte spiaggia e le proposte della cucina e dell’angolo pizzeria. Ma i veri protagonisti della due-giorni come detto saranno le aziende toscane produttrici di "spirits di qualità". Ai banchi d’assaggio, dislocati in un percorso nelle sale del beach club, gli esperti titolari saranno pronti a servire e a raccontare i propri prodotti per le ricche e variegate degustazioni libere. Chi vorrà avrà anche la possibilità di acquistare in loco la bottiglia appena degustata. E se in sala ci saranno i 19 banchi-degustazione di altrettante 19 aziende (17 toscane e due illustri ospiti extra), al Tuscany Lounge Bar si troveranno 19 cocktail, ciascuno in rappresentanza dell’azienda, dando vita a un "luna-park della mixology" tutto da sorseggiare.

"Ma il vero messaggio del Festival – sottolineano gli organizzatori – va diritto nella direzione del ‘bere meno e bere di qualità’, soprattutto acquisendo interessanti elementi dalla cultura del prodotto. Proprio per questo abbiamo previsto due masterclass, in collaborazione con Fisar Versilia e Livorno, con ingresso gratuito nella sala-incontri. Entrambe saranno tenute dall’esperto docente e relatore Emanuele Bellatalla, divulgatore e ambasciatore di questo mondo così intrigante del bere di qualità". Oggi infine alle 17 si parlerà del "Negroni Toscano e la sua evoluzione" e domani alle 17 de "La Liquoristica in Toscana". Info 0584-650029.