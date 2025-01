Il Duomo è tra le chiese giubilari. Lunedì la celebrazione solenne

C’è anche il Duomo di San Martino tra le chiese giubilari 2025 della diocesi di Pisa. Un riconoscimento importante che prenderà il via lunedì alle 11,30 con la celebrazione solenne presieduta dal proposto e parroco di Pietrasanta monsignor Roberto Canale (nella foto), dopo di che il Duomo accoglierà i pellegrini per tutto l’anno santo. "Sarà un’occasione per fermarsi – spiega don Roberto – e ritrovare un equilibrio in tutti gli elementi che compongono la nostra quotidianità, dalle relazioni con gli altri agli impegni di lavoro. Quest’anno è dedicato, in particolare, alla speranza, intesa come invito a non rassegnarsi, a vincere l’egoismo e mettersi in movimento per migliorare le cose".

Lo “spazio giubilare” del Duomo avrà come punto di riferimento l’immagine sacra della Madonna del Sole: ai suoi piedi potranno raccogliersi in meditazione gruppi o singoli individui percorrendo quel “cammino” che culminerà nell’indulgenza, la cancellazione dei segni che lascia ogni peccato. Tra le date già fissate c’è quella del 3 febbraio, in concomitanza con la benedizione della gola legata a San Biagio, il 16 febbraio la giornata giubilare per gli ammalati e il personale sanitario, il 25 luglio la conferenza dello scrittore e teologo Paolo Curtaz, il 7 settembre con la celebrazione del Giubileo della Versilia storica, più la confessione che per tutto l’anno sarà celebrata il sabato ore 9,30-11 (dal 18 luglio al 31 agosto il venerdì ore 21,30-23).

"È un grande onore per la nostra comunità essere stati scelti come stazione del Giubileo della chiesa – dice il sindaco Alberto Giovannetti – con uno degli edifici che più ci identifica e rappresenta, anche a livello artistico, architettonico e culturale. Per questo abbiamo subito raccolto con piacere l’invito di don Roberto".