Il Duo Libra: concerto classico di violini

Concerto classico del Duo Libra nella Sala Ferrario di Villa Bertelli domani alle 17. Il Duo di violini con Luigi Presta (foto) e Ivana Nicoletta è una formazione cameristica che, con solo otto corde, è in grado di catturare l’ascoltatore ed immergerlo in un viaggio sospeso tra epoche e stili diversi. Ha ampio repertorio classico dalla musica barocca alla musica romantica fino alla musica contemporanea. Violinisti entrambi del Teatro Regio di Torino, Presta ha vinto il concorso anche al Teatro la Fenice di Venezia mentre Ivana Nicoletta si è esibita da solista con le orchestre Collegium Philarmonicum e I Musici di Parma. In repertorio musiche di Leclair, Viotti, Wieniawski, De beriot e Prokofiev. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251