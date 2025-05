Il Don Lazzeri-Stagi esulta. Mantenuta l’autonomia

Si allontana lo spettro dell’accorpamento tra il "Don Lazzeri-Stagi" con il "Marconi" di Viareggio. I numeri dell’organico di diritto parlano infatti di una quota 600 iscritti quasi raggiunta, cosa non da poco essendo la soglia necessaria per mantenere l’autonomia anche per l’anno scolastico 2026-2027. Secondo il dirigente Giovanni Fiorillo il merito è soprattutto di una serie di nuove opportunità formative e logistiche. "I numeri già raggiunti – spiega – sono destinati a crescere ancora dato che tra giugno e settembre, statisticamente, il nostro istituto raccoglie altre adesioni per effetto di trasferimenti da altre scuole. Questo grazie anche all’arricchimento dell’offerta: abbiamo attivato il corso serale ‘Costruzioni, ambiente e territorio’ e nel 2024 siamo stati tra i tredici istituti della Toscana ad aderire alla sperimentazione ’4+2’ del corso Its-Eat per l’alta formazione nel settore dell’agroalimentare. Inoltre per il post-diploma è attivo il percorso formativo annuale rivolto al lapideo, e per promuovere le iscrizioni in particolare tra i ragazzi di Pietrasanta abbiamo avviato da qualche mese un dialogo più stretto con i due istituti comprensivi cittadini". Quanto invece al futuro polo scolastico che sta sorgendo al posto dello "Stagi", la demolizione del vecchio edificio avverrà in estate. "A giugno – conclude Fiorillo – è previsto il collaudo dei nuovi laboratori. Già questo piccolo passo ha influito positivamente sulla scelta di tanti ragazzi. Sono fiducioso che il sostegno e la vicinanza costanti del Comune e la realizzazione del nuovo polo daranno all’istituto, in un futuro non troppo lontano, quel definitivo rilancio che tutti auspichiamo".

Dulcis in fundo, il "Don Lazzeri-Stagi" sosterrà la candidatura di Pietrasanta a capitale dell’arte contemporanea 2027. "È un’ottima notizia che ci riempie di orgoglio – interviene il sindaco Alberto Giovannetti – e che accogliamo con grande soddisfazione. L’istituto sarà al nostro fianco offrendo un contributo verso quell’orizzonte di sviluppo connesso con il territorio a cui Pietrasanta deve guardare per rafforzare la propria identità artistica e culturale".

Daniele Masseglia