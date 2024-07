Il dirigente elogia l’opera per Botero

"Il contributo dei nostri studenti e docenti è un segno della vitalità e del talento presenti nella nostra scuola e di come l’educazione artistica possa contribuire alla crescita culturale e sociale del territorio". Parole di elogio quelle che il dirigente del Don Lazzeri-Stagi Germano Cipolletta rivolge agli studenti del liceo artistico che durante l’evento “Mi querida Pietrasanta“ per ricordare Fernando Botero e la moglie Sophia Vari hano realizzato un’opera dal vivo (nella foto). L’opera pittorico-scultorea degli studenti delle classi terze dell’indirizzo arti figurative, guidati dai professori Nicola Salotti e Roberto Giansanti, misura otto metri per due.