Il dibattito sulla nuova via Mazzini: "Garanzie sui tempi e sulla fruibilità"

Attraverso un’interrogazione la Lega chiede all’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci lumi sulla nuova Mazzini, in piena fase di riqualificazione. "E in particolare – spiega la consigliere del Carroccio, Maria Pacchini – chiediamo quali accorgimenti saranno presi per rendere i marciapiedi (quello sul fronte Nord sarà ciclopedonale ndr) adeguati alla fruizione da parte delle persone con disabilità motoria, i non vedenti e ipovedenti". Nell’interpellanza Pacchini chiede al Comune anche certezze sui tempi di realizzazione del progetto "o quantomeno una stima realistica del completamento dell’intervento". "I lavori nel tratto tra la via Puccini e la piazza Dante – conclude la consigliera – hanno causato notevoli disagi ai residenti e in particolare ai commercianti che per lunghi mesi hanno subito la chiusura della strada a causa dell’allungamento dei tempi di realizzazione dovuti ad imprevisti, in particolare alla mancanza di allacci alla rete fognaria e allo stato degli impianti esistenti. Ritardi che potrebbero influire sulle tempistiche di esecuzione sui tratti futuri".