Il Covid rialza la testa. Asl e Regione lanciano la vaccinazione per tutti

VIAREGGIO

Sono 3.196 i nuovi contagi Covid accertati nella scorsa settimana, 47 i decessi e oltre 600 i ricoveri, di cui 21 in terapia intensiva. Questi gli ultimi dati aggiornati dall’Agenzia Toscana della sanità. Di fronte all’aumento dei casi, che con l’arrivo dell’inverno colpiscono sempre più persone, il presidente della regione Eugenio Giani ha deciso di promuove l’organizzazione degli Open day nei presidi sanitari della Toscana per la campagna vaccinale 20232024 contro Covid e influenza. Regione e Asl hanno predisposto per i prossimi giovedì 21 e venerdì 22 dicembre un’estensione degli orari di apertura dei centri vaccinali e la disposizione di un punto vaccinale nelle zone distretto.

A Viareggio, il distretto Terminetto in Piazza Buonconsiglio sarà aperto dalle 8 di mattina alle 14 di primo pomeriggio nella giornata di venerdì 22 dicembre. Sarà possibile vaccinarsi gratuitamente semplicemente presentandosi ai centri, senza prenotazione. L’offerta, con il nuovo vaccino aggiornato, è diretta a tutta la popolazione di età superiore a 18 anni e consigliata a tutte le categorie per cui le vaccinazioni sono raccomandate dalla circolare del Ministero della Salute del 27 settembre scorso. Insieme alla vaccinazione anti Covid-19 si potrà usufruire anche della vaccinazione antinfluenzale per le fasce di popolazioni indicate dalle norme ministeriali, come anziani e persone fragili.

"La Toscana è la Regione con il più alto tasso di somministrazione in rapporto alla popolazione e la seconda in numeri assoluti, ma vogliamo assicurare una copertura ancora più alta, perché vaccinarsi resta fondamentale per sé e per altri", dichiara Giani, ricordando le oltre 225mila dosi di richiamo somministrate nella campagna vaccinale in corso ma il pericolo ancora in allerta. Così come sottolinea l’assessore alla salute Simone Bezzini: "Non dobiamo abbassare la guardia, soprattutto in questo periodo di feste in cui si moltiplicheranno le occasioni di contatto e incontro. Rimane cruciale puntare sul senso di responsabilità: l’eventuale impennata dei contagi significa richiedere un impegno ulteriore all’intero apparato sanitario regionale". Da ricordare, insieme all’iniziativa, che restano valide le altre modalità di somministrazione, prenotabili sul portale regionale e presso il proprio medico di famiglia.

G.P.