Il Coro Versilia all’udienza del Papa

Sono 50 le candeline che il Coro Versilia sta per spegnere. E per festeggiare questo importante anniversario dalla fondazione, la compagine di Capezzano Monte partirà martedì 27 alla volta di Roma, dove, mercoledì, prenderà parte all’udienza del Santo Padre in Sala Nervi.

Una rappresentanza dell’amministrazione comunale accompagnerà nella capitale il Coro Versilia, che grazie alla volontà di un gruppo di giovani appassionati della montagna e dei suoi canti, ormai dal 1974, ha partecipate a tante iniziative, sia in Italia che all’estero: dalla rassegna città di Pietrasanta ai concerti tenuti in Inghilterra, Francia, Belgio, Scozia e Svezia.