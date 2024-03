Il Comune delle frane. Da Giani 350 mila euro per la strada di Sant’Anna

Camaiore, 12 marzo 2024 – Il presidente della Regione Eugenio Giani conferma quanto già anticipato dal sindaco Marcello Pierucci: da Firenze arrivano le risorse per rimettere in sicurezza via Balza Fiorita. Lo stanziamento della Regione è di 350mila euro, come ha confermato ieri mattina lo stesso Giani. "Via Balza Fiorita è un’arteria importante per la viabilità della zona – ha spiegato – cosa che ci ha spinto a voler intervenire tempestivamente". Il primo cittadino aveva ipotizzato l’arrivo di circa 300mila euro: alla fine, sul tavolo è finito qualche spicciolo in più.

Intanto il materiale franoso di via Balza Forita continua lo scivolamento a valle che proseguirà fino all’assestamento. E il sindaco Marcello Pierucci ha parlato dell’emergenza di Casoli con la deputata Elisa Montemagni, come l’onorevole leghista lo aveva invitato a fare su queste colonne. "Ringrazio Montemagni – dice il sindaco – per aver messo la faccia su questo tema su cui il governo non ha sicuramente fatto una bella figura. Questo le fa indubbiamente onore. Mi ha detto che i soldi sono stati tolti per dare precedenza a progetti più urgenti o immediatamente cantierabili ma che verranno rimessi in seguito. In realtà il fondo su cui è stato dirottato il progetto non è attualmente finanziato: quindi di soldi per Casoli dal governo, ad oggi, non ce ne sono. Non c’è niente di più urgente di una frana, il bando è stato vinto da Camaiore nel luglio 2023. Da allora quei fondi non sono mai stati sbloccati, e perciò la mia amministrazione non era in grado di impegnarli pur avendo avviato fin da subito la progettazione. Altrimenti oggi il cantiere sarebbe già partito, così come successo per il ripristino della frana di via dei Norcini a Gombitelli, che è stato finanziato dallo stesso bando Pnrr ed è praticamente ultimato. I Comuni stanno correndo, ma per lavorare bene hanno bisogno di certezze da parte del Governo".

“Io non ho pregiudizi politici – prosegue Pierucci – perché penso che il mio ruolo presupponga il solo interesse dei cittadini e solamente a quello aspira la mia azione politica, senza influenze di appartenenza partitica. Il mio unico obiettivo, adesso, è recuperare questi soldi che sono nostri perché ci sono stati regolarmente assegnati per poi toglierceli in modo ingiustificato. Per l’intervento sul versante di Casoli si deve parlare non di mesi, ma di giorni. L’onorevole Montemagni mi ha detto di aver capito questa necessità: siamo tutti e due convinti che sul tema della sicurezza del territorio non si debba scherzare e che non possano esistere fazioni. Si è detta pronta a collaborare con me e mi ha garantito che mi sosterrà in questa battaglia per recuperare i fondi che spettano a Camaiore. Un atteggiamento di responsabilità che, invece non ha avuto FdI, con i suoi esponenti del consiglio comunale di Camaiore: anziché fare sproloqui sulla stampa avrebbero dovuto interloquire con il Ministero. Probabilmente, a livello politico, non ne hanno la forza".