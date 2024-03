Montemagni rassicura Pierucci: "Contro le frane siamo tutti uniti. Arriveranno altri finanziamenti"

I tecnici di Gaia hanno completato il bypass della rete idrica che c’era sotto il tratto di via Balza Fiorita distrutto dallo smottamento dei giorni scorsi. Il terreno, ieri, ha continuato a muoversi: l’asfalto è scivolato ulteriormente sullo strato di argilla, abbassando il livello della carreggiata di qualche altra spanna. Per rimettere in sesto il servizio idrico, intanto, i tecnici di Gaia hanno dovuto portare i tubi a monte della frana, dove a breve sarà ricavata pure una pista sostitutiva che garantirà il transito almeno fino a quando la carreggiata non sarà rimessa in sesto. Ci vorrà un anno, forse qualcosina di più.

Più in generale, è il tema delle frane che continua a tener banco. E di conseguenza, il problema della manutenzione del territorio. Due giorni fa, il sindaco Marcello Pierucci ha attaccato frontalmente il governo, reo di aver bloccato 400 milioni del Pnrr per il dissesto idrogeologico, 2 milioni dei quali erano stati assegnati a Camaiore per la messa in sicurezza del cimitero versante di Casoli, che scende di qualche centimetro ogni anno.

Ma la deputata della Lega Elisa Montemagni tende una mano al primo cittadino e getta acqua sul fuoco della polemica: "I fondi del Pnrr di cui parla il sindaco non sono stati fatti sparire dal Governo, ma sono stati dirottati sul fondo di sviluppo e coesione. Abbiamo preferito finanziare subito gli investimenti con uno stato di progettazione avanzata, ma questo non significa che vogliamo abbandonare tutti gli altri. Rispetto a Camaiore, non so quale sia lo stato di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza di Casoli, ma sono a disposizione del sindaco per prendere in carico la faccenda. Qua non siamo di fronte a un problema politico su cui litigare in virtù di posizioni diverse – sottolinea la deputata del Carroccio –: credo che su un tema delicato come quello della sicurezza del territorio, siamo tutti dalla stessa parte. Il mio numero ce l’ha, basta che mi chiami".

Il timore del sindaco di non rivedere più i fondi assegnati e distolti, secondo Montemagni, è privo di fondamento. "In ambito Pnrr, ci sono dei tempi da rispettare – spiega ancora – ma esistono altri canali di finanziamento: con il Ministero dell’Ambiente, a dicembre abbiamo erogato quasi 16 milioni di euro per la messa in sicurezza idrogeologica in Toscana. E 2,4 milioni sono andati proprio a Camaiore". I fondi hanno permesso di cofinanziare un intervento da 3,9 milioni per l’adeguamento del torrente Camaiore. "Il ministero non abbandona i sindaci del Pd – chiude Montemagni – Se il progetto è cantierabile a breve, i fondi arrivano. Sulla tenuta idrogeologica non esiste la politca: bisogna lavorare insieme".

DanMan