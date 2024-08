Il ciclone Alfa . A Villa Bertelli. Tappa del tour

A Villa Bertelli domenica sera alle 21.30 arriva Alfa, il giovane cantante considerato la rivelazione del Festival di Sanremo . Il concerto di Alfa in Versilia fa parte del tour estivo, prodotto da A1 concerti, un viaggio nella musica che si intitola: Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato. Il tour prende il nome dal nuovo lavoro del giovane artista che canta l’amore in tutte le declinazioni e del quale è uscito l’album composto da 10 canzoni e che contiene “Vai!” (certificato disco d’oro), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui ha conquistato giovani e meno giovani insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni. Un concerto che si annuncia all’insegna della musica dal vivo e della musica che trascina il pubblico e che trasmette emozioni e sentimenti.

Ad aprire il concerto di Alfa sarà un altro giovane cantante che si è esibito nelle settimane scorse a Villa Bertelli é Kophra, nome d’arte di Mario Cofrancesco, che con il suo batterista Federico Cacciatori, è felicissimo di vivere questa esperienza.

"Quando ho saputo che avrei paeto il concerto di Alfa non ci credevo per me e per il mio batterista e produttore Federico è una esperienza che ci riempie di orgoglio. Senza apparire banale o fazioso considero l’esibizione a Villa Bertelli un onore. Rappresenta una altra tappa di un percorso nella musica e tra la gente che tappa dopo tappa ci permette di farci conoscere e far conoscere ola nostra musica", è il commento di Kophra alla vigilia della serata.

È possibile prenotare il biglietto per il concerto di domenica su ticKEtone oppure su TicketSms.

