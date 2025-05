Il centrodestra si ricompatta: "Pietrasanta prima di tutto" accoglie Simoni in maggioranza

Lo scossone c’è stato e probabilmente servirà ancora un po’ di tempo prima di parlare di pace e condivisione. Ma alla fine quella che sembrava una mezza rivolta dei consiglieri di maggioranza dopo l’ingresso dell’ex capogruppo di minoranza Massimiliano Simoni, in virtù del suo passaggio da Fratelli d’Italia alla Lega, in realtà si è conclusa con un rientro nei ranghi. Il centrodestra procede quindi compatto e con un consigliere in più vista la decisione del gruppo "Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto" di far prevalere il gioco di squadra e le promesse fatte agli elettori durante la campagna per le amministrative 2018. Ricordando però di essere rimasti al loro posto a differenza di chi negli ultimi tempi ha cambiato casacca.

"La maggioranza che governa Pietrasanta ormai ininterrottamente dal 2015 – scrive il gruppo (nella foto la coordinatrice Manola Neri) – ha dimostrato responsabilità, coerenza e rispetto degli impegni presi. In questi anni in consiglio comunale c’è stata una costante, che mai si è interrotta: la ’Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto’. Non abbiamo mai cambiato idea, siamo sempre stati inclusivi e abbiamo rappresentato un’alternativa competente alla sinistra che prima del 2000 e dal 2010 al 2015 ha governato, a nostro avviso molto male, la nostra città. Il nostro unico obiettivo è quello di rispettare gli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale. Non siamo interessati al ’teatrino della politica’, ovviamente seguiamo l’evolversi della varie situazioni ma non ci permettiamo di giudicare ciò che altri fanno. Cambiare ’casacca’ in corsa non fa parte della nostra storia, ma se altri lo fanno non è un problema nostro".

Quindi l’annuncio pro-Simoni, il quale non viene mai nominato nel comunicato ma il cui ingresso nel gruppo Lega era stato fonte di mugugni e di un forte disappunto. "In questi mesi alcuni consiglieri, e non solo, hanno aderito a partiti nazionali. Crediamo sia legittimo – concludono – soprattutto perché non si sono spostati dal gruppo che li ha eletti, dimostrando coerenza e rispetto per chi li ha votati. L’unica cosa che conta oggi è che la maggioranza consiliare abbia un membro in più che ci rafforza e che aiuterà il nostro sindaco Alberto Giovannetti a lavorare con ancora più vigore e determinazione. È del tutto evidente che gli impegni presi con i cittadini non cambiano e chi dall’opposizione è passato alla maggioranza li debba condividere totalmente rinunciando ai propri. Buon lavoro a tutti e in bocca al lupo alla Lega che ha preso questa decisione".

d.m.