Il Cda di Gaia confermato in blocco. Bilancio 2024 con 6 milioni di utile

Il record assoluto è contenuto nel bilancio consuntivo approvato ieri mattina. Si tratta dei 57 milioni di euro di investimenti che Gaia ha realizzato nel corso del 2024, cifra mai raggiunta prima dal gestore idrico. Senza contare i 6 milioni di euro di utile registrati sempre l’anno scorso. Inoltre la società ha confermato in toto il Cda, a partire dal presidente Vincenzo Colle, e il collegio sindacale. Sono questi i dati salienti dell’assemblea riunita ieri nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio. Oltre a Colle, infatti, sono stati confermati la vicepresidente Michela Consigli e Simone Tartarini. Nel collegio sindacale fiducia confermata, invece, al presidente Andrea Quiriconi, Roberta Bianchi e Giuseppe Profili.

"Nel 2024 abbiamo raggiunto quota 57 milioni di investimenti, pari a 138 euro di investimento pro capite – spiega Colle – segnando il punto più alto mai raggiunto nonostante i già ottimi risultati del 2023 e 2022, chiusi rispettivamente con 54 milioni e 43 milioni di investimenti. Il trend è in costante crescita e conferma lo stato di buona salute dell’azienda e la capacità di programmare, pianificare e realizzare opere". Oltre alle infrastrutture, Colle ha poi sottolineato l’impegno sociale di Gaia dato che anche per il 2024 sono stati destinati oltre 3 milioni nel fondo nuovi investimenti per finanziare gli interventi, senza impattare ulteriormente sulle tariffe. L’azienda ha inoltre stanziato 1 milione nel fondo utenze disagiate (Fud), strumento che affianca e integra i bonus idrici statali e regionali per supportare le famiglie in difficoltà. "Dal 2011 ad oggi – prosegue – abbiamo stanziato oltre 10 milioni per le famiglie inserite nel Fud e dal 2020 ad oggi quasi 12 milioni sono stati allocati nel fondo nuovi investimenti, per un totale di oltre 22 milioni per il sociale".

La prossima sfida del Cda sarà accompagnare la società nella procedura di subentro della gestione del servizio nel comune di Lucca. "Complessivamente negli ultimi 10 anni abbiamo investito oltre 270 milioni – conclude – con un incremento della capacità annuale di investimento soprattutto negli ultimi 5 anni. Per il futuro, tra il 2025 e il 2034, gli investimenti previsti ammontano a circa 350 milioni ma potrebbero arrivare anche ad oltre 450 milioni integrando gli investimenti previsti nel comune di Lucca e le nuove opere programmate nei documenti strategici ’Masterplan’ per la Garfagnana e la Lunigiana e il Piano strategico per la costa apuo-versiliese. Sono certo che potremo assumere questo ruolo con responsabilità e visione di lungo termine".