Il caso dei finanziamenti: "Soldi non utilizzati?. Colpa dei predecessori"

"Finanziamenti perduti? Una bugia colossale". Il sindaco Lorenzo Alessandrini ribatte a Creare Futuro sul finanziamento per la scuola Pea ottenuto (e secondo la minoranza "non utilizzato") dalla precedente amministrazione. "I 600mila euro di mutuo non sono perduti – dice – ma trasferiti su un’altra opera, visto che il progetto per la palestra Pea, lasciato dalla loro amministrazione, alla prova del genio civile è risultato avere un costo insostenibile di 2 milioni invece che di 600mila euro. Quindi la responsabilità è la loro. Per quanto riguarda invece il contributo per l’efficientamento della scuola di 400mila euro restituito alla Regione per scadenza dei termini, lo si deve alla ditta scelta dalla vecchia amministrazione che ha rinunciato ai lavori e se ne è andata in danno al Comune. Anche questa, alla fine, è opera della amministrazione Tarabella, i cui sopravvissuti vorrebbero addebitarla alla nuova giunta. Questo è solo un esempio della loro scorrettezza"