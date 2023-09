Il campanile fa centro. Diecimila presenze

Chiunque, dalle attività di piazza Duomo fino ai semplici passanti, hanno notato per tutta l’estate un “movimento“ più corposo del solito intorno al campanile del Duomo. I numeri dicono che ci avevano visto bene: tra il 27 giugno e il 4 settembre sono circa 10mila le persone che hanno gravitato nella piazzetta San Martino sia per visitare il campanile e la relativa mostra – curata quest’anno da “The project space“ – sia per chiedere informazioni alla postazione istituita per venire incontro ai turisti. Un successo andato oltre le più rosee aspettative. "È stata davvero una felice esperienza: l’appassionante condivisione di storia e arte – sottolinea il proposto del Duomo monsignor Stefano D’Atri – ha avvicinato tanti turisti e nostri concittadini riscoprendo e valorizzando quest’opera unica nel suo genere, e non solo".

Il passaggio clou dei visitatori è stato registrato in particolare nei weekend da metà luglio a fine agosto, con punte di 250 persone al giorno. Merito, dicevamo, non solo dell’esposizione ma anche dell’info point che ha impegnato per tutta l’estate Elisabetta Ercolini. La quale, di fatto, ha colmato l’assenza di un gazebo informativo che nel cuore della città manca del tutto, visto che è presente solo in piazza Statuto. "Grazie alla piena fiducia di Annalisa Bugliani di ’The project space’ – dice Elisabetta – sono stata libera di organizzare e gestire la location. Sono lieta di aver contribuito a portare avanti questo nuovo punto di riferimento". Con il plauso finale dell’ufficio cultura del Comune: "Elisabetta si è rivelata un’importante risorsa per il Comune sotto l’aspetto turistico-culturale: un punto info strategico che ha apportato molto in termini di divulgazione e visite".

d.m.