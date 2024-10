Il caldo è anomalo, ma il Natale si avvicina. Il Comune stanzia 140mila euro per le luci

L’ondata di caldo, che domenica e lunedì in Versilia ha riportato i più audaci in riva al mare, per un ultimo tuffo fuori stagione, fa guardare al Natale con una certa distanza. Ma le feste natalizie si avvicinano, e i comuni si attrezzano per renderle scintillanti. E per illuminare Viareggio, dalla riva del mare a quelle del lago, l’amministrazione Del Ghingaro ha stanziato quest’anno un contributo di 140mila euro. Questa la spesa massima prevista per finanziare gli addobbi nelle strade e nelle piazze principali della città e della frazione, a cui si aggiungeranno, come già in passato, le installazioni offerte dagli sponsor del Comune. Per contribuire a ridurre l’impatto della crisi energetica le luminarie saranno accese giornalmente per lassi di tempo limitati, e (salvo eventi speciali) non oltre la mezzanotte. Come negli anni passati, inoltre, la Fondazione Festival Pucciniano si occuperà, a proprie spese, dell’allestimento e della gestione dell’impianto di filodiffusione musicale sul Lungomare per accompagnare, con un sottofondo d’autore, lo shopping natalizio.