Il Caffè ospita il tris d’autori ‘Storie di libri e storie di uomini’

Un tris di autori per l’incontro al Caffè della Versiliana di oggi alle 18.30 ‘Storie di libri e storie di uomini’. Ai microfoni del giornalista e inviato Mediaset Angelo Macchiavello Luigi Contu, giornalista e direttore dell’Ansa autore di I libri si sentono soli, storia di una biblioteca di famiglia, dalla scrittura elegante e incisiva, intrecciata con quella italiana che si snoda dai primi del Novecento ad oggi; Sebastiano Mondadori, scrittore, autore di Verità di famiglia Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori, biografia che diventa memoir nella fedeltà impietosa al passato attraverso lettere inedite, foto, aneddoti e ricordi collezionati come impronunciabili verità di famiglia; Tommaso Strambi, caporedattore de La Nazione di Viareggio presenta Siena, la sua banca e una scomoda verità Chi ha tradito David Rossi nel quale con appunti, ricordi di riunioni e incontri vissuti in prima persona, racconta la tragica vicenda che coinvolse l’amico ed ex manager senese e riperccore la storia di quegli anni e il clima d’odio che si respirava.