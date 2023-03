"Il Burlamacco Un monumento da esporre"

"Salvate Burlamacco". L’appello alla Fondazione Carnevale arriva da Viareggio, in poche ore è rimbalzato dai social al palco di Canzonissima. Ed è nato anche un gruppo Facebook per chiedere che la maschera di Fabrizio e Valentina Galli – realizzata per “Pianeta 2.0“ in omaggio al carro del centenario realizzato da Renato Galli, padre di Fabrizio e nonno di Valentina – trovi una collocazione in città. Nel cuore di piazza Mazzini o sul Belvedere delle Maschere, alle porte di Viareggio, su una rotonda o in qualunque altro posto possa trovare una cornice adeguata. All’appello corale si unisce anche il coordinatore comunale di Forza Italia Vittorio Fantani, che ha ufficializzato la richiesta in Comune. "Purtroppo – scrive Fantoni – ancora una volta dobbiamo evidenziare la mancanza di addobbi in giro per la città e sicuramente questa è una pecca. Le sarei grato – prosegue rivolgendosi direttamente al sindaco Giorgio Del Ghingaro – se prendesse in considerazione la mia richiesta di posizionare mascheroni del Carnevale agli ingressi del Comune. Sicuramente attirerebbero l’attenzione dei tanti turisti che ogni giorno vengono nella nostra Viareggio. E anche noi viareggini ne saremmo entusiasti". Anche il forzista Fantoni propone di trovare un luogo dove esaltare il Burlamacco dei Galli "espressione massima del nostro Carnevale". Le preghiere dei viareggini saranno ascoltate?