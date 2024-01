Il bruxismo. L’incontro con gli esperti

Appuntamento alla Misericordia oggi alle 21 con lo psichiatra Mario di Fiorino e il dentista Vittorio Cimmino per un incontro pubblico, patrocinato dal Comune, su un tema molto attuale: il bruxismo, cioè il fenomeno che porta a digrignare i denti fino a rovinare lo smalto. Una patologia diffusa e dolorosa e che, con il tempo, arriva a compromettere la dentatura. Ne parleranno il dottor Vittorio Cimmino, odontoiatra, consulente di implantologia computer guidata e gnatologo, cioè studioso del complesso cranio-cervico-mandibolare, assieme al professor Mario Di Fiorino, già primario all’ospedale Versilia, psichiatra e conferenziere. Di Fiorino affronterà la componente psicopatologica del bruxismo, illustrando come alcuni disturbi psichiatrici, tra i quali l’ansia, si somatizzano a livello della funzione masticatoria. La collaborazione tra gnatologia e psichiatria è per questo la migliore alleanza per combattere questo fastidioso disturbo che colpisce tante persone.

"Iniziative molto importanti per la conoscenza e la sensibilizzazione dei cittadini - commenta Stefano Pellegrini, assessore al sociale e alla salute -, la partecipazione di professionisti qualificati è senz’altro un valore aggiunto per fornire informazioni dettagliate e per rafforzare la rete della prevenzione, anche in questo ambito. Saluto sempre con soddisfazione attività di questo tipo, ringraziando nella fattispecie la Misericordia che se ne è fatta promotrice". La serata, condotta da Francesco Speroni, è a ingresso gratuito e consentirà di rivolgere domande ai due esperti.