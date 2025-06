Il "Bambubar" può esultare. Sospesi i giorni di chiusura

Le foto e i video presentati come prova hanno dimostrato che quella sera non c’erano problemi di sicurezza tali da giustificare la chiusura del locale per 15 giorni imposta dal questore. Per questo motivo il Tar, riunito giovedì in camera di consiglio, ha accolto la domanda di sospensione presentata dai legali del "Bambubar" di Fiumetto confermando quanto già espresso il 5 giugno. Il giudice aveva infatti accolto la richiesta di sospensiva avanzata dagli avvocati Elisa Vannucci Zauli (nella foto) e Debora Ianniello nei confronti del provvedimento del questore emesso a fine maggio a causa dell’assembramenti dei clienti sul lungomare. Ordinanza che si era accavallata alla stangata di 6 giorni decisa dal Comune per l’assenza di autorizzazione.

"Il Tar ha confermato la sospensione già concessa il 5 giugno con il decreto cautelare – spiega Vannucci Zauli – rinviando l’udienza al 2 dicembre per la decisione di merito. Si desume che l’impianto confermato dal Tar sostenga che le questioni di pubblico spettacolo spettano al Comune, mentre i problemi di pubblica sicurezza, che non sono stati riscontrati né dentro né fuori dal locale grazie a video e foto, siano materia della questura, per la quale non è rilevante l’autorizzazione ma solo se c’è caos". Ergo, gli 8 giorni di chiusura ancora da scontare sono stati sospesi, cosa che consentirà al "Bambubar" di non perdere questo weekend.

d.m.