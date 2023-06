Il 10eLotto fortunato Vinti 100 mila euro

Con un solo euro ne ha vinti 100 mila. L’anonimo e fortunato scommettitore ha giocato al 10eLotto in una ricevitoria di Massarosa. E’ stata la vincita più alta nell’ultimo concorso. Lo scommettuitore ha fatto un nove che gli sono valsi appunto 100 mila euro. Aveva ‘investito’ soltanto un euro con una giocata abbinata alla modalità frequente. Fra l’altro è stata una giornata fortunata a questo concorso per la Toscana. Infatti a Livorno è stato centrato un 9 oro da 50 mila euro. L’ultimo concortso del 10eLotto ha distribuito 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi due miliardi dall’inizio dell’anno.

Come si diceva quella fatta registrare a Massarosa è stata la vincita più alta dell’ultimo concorso in tutta Italia. E adesso è caccia al fortunato scommettitore che si è portato a casa un bel gruzzolo. E’ uno di Massarosa? E’ un cliente abituale della ricevutoria o qualcuno di passaggio? La dea bendata ha baciato una persona che ne aveva bisogno oppure ha portato soldi a soldi? Tutte domande che si fanno in paese una volta che la bella vincita è diventata di dominio pubblico e ha cominciato a girare anche sui social.

Il 10eLotto è un concorso che distribuisce premi fino a un massimo di 5 milioni di euro. E’ possibile fare scommesse da uno a 200 euro. Quindi il vincitore di Massarosa ha fatto la puntata minima consentita. Si deve scegliere numeri dall’1 al 90 e sperare di trovare il filotto vincente. Un nove appunto come accaduto a Massarosa.