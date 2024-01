I veglioni all’Esplanade. Balli classici e scatenati per celebrare un secolo

Cent’anni fa, era il 1924, Muzio Scacciati incaricò l’architetto Alfredo Belluomini della ristrutturazione dell’hotel Esplanade, intervento che conferì all’edificio un gusto rinascimentale. E pur rinnovato nella funzionalità, dal 2021 è l’architetto Riccardo Godi ad occuparsi della modernizzazione degli interni, lo stile resta quello di un secolo fa. Testimone del periodo di massimo splendore della città, quando Viareggio cominciava a sbocciare come località balneare.

E per celebrare questa storia "Stiamo programmando una serie di eventi che accompagneranno tutto il 2024, che coincide, per altro, con il centenario della morte di Giacomo Puccini che a due passi da qui aveva la sua Villa" racconta il titolare, Francesco Becciani. E con il Carnevale comincerà questa cavalcata lunga un anno. "Abbiamo pensato di proporre due veglioni: uno in stile classico nei saloni dell’hotel, e uno in piazza, aperto a tutta la città" spiega la direttrice Marcella Barsaglini. Il “Gran ballo in maschera“ è in programma venerdì 16 febbraio ed è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Ville Borbone e dimore storica della Versilia. S’ispira alle donne di Puccini, "E dunque – spiega la presidente dell’associazione Maria Assunta Casaroli – invitiamo le signore ad indossare costumi delle eroine pucciniane". La cena - a cura dello chef Alessandro Pezzi, nel ristorante gestito dall’imprenditore Valerio Trifoloni, seguirà il gusto del maestro Giacomo Puccini, Sempre il ristorante nel mese di Carnevale proporrà aperture straordinarie per il brunch. Sabato (18 febbraio) con la collaborazione del Maki Maki piazza Puccini, chiusa al traffico, ospiterà la “Carnival Night“ con i dj di M20 Walter Pizzulli e Mauro Miclini. "Sarà una sorta di rione Esplanade – anticipata Alessandro Centi, del Maki –. Con musica, animazione e giochi di luce".