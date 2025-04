I tordelli in spiaggia. Scommessa di Simone

A 29 anni lancia la prima sua scommessa della ristorazione. Portando anche il tordello della contrada sulla spiaggia. Simone Della Latta di Capezzano Pianore ha rilevato il bar ristorante del bagno Lorenzo di Levante per tradurre i piatti di casa propria in un menù da proporre sul mare. L’esperienza l’ha maturata ’sul campo’: prima gli studi all’alberghiero a Viareggio, poi l’ingaggio all’Enoteca Pinchiorri di Firenze per poi passare come capo partita da Enrico Bartolini al Mudec di Milano, cinque anni al Porto a Viareggio e successivamente – nel ruolo di secondo chef – al Bistrot e a Villa Grey a Forte dei Marmi. Del resto lui tra tavoli e comande c’è cresciuto visto che i genitori hanno gestito diversi ristoranti tra cui l’antica osteria Il Sentiero a Stazzema. "E’ la mia prima esperienza alla guida di un’attività – racconta Simone – ma avevo voglia di provare, puntando su uno stabilimento balneare che avesse le caratteristiche tradizionali della balneazione in Versilia. La ristorazione in spiaggia è un mercato appetibile perchè a tutti piace mangiare con i piedi nella sabbia. Proporrò i piatti più classici, dallo spaghetto alle arselle fino ai maltagliati ai frutti di mare, al risotto alla marinara, pesce al forno e fritto, oltre ai tradizionali tordelli della contrada del Ponte". Il ristorante di Simone Della Latta sarà aperto tutti i giorni fino al 30 settembre con circa 60 coperti: e già sono impiegati 7-8 dipendenti.

Fra.Na.