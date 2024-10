"I nostri cantieri sono un’eccellenza. Basta ritardi sulle infrastrutture"

VIAREGGIO

"Il settore della nautica è di importanza cruciale per Viareggio, la Toscana e l’Italia, e merita tutta la nostra attenzione". Non ha dubbi Ciro Costagliola, esponente di Forza Italia e indicato proprio dal segretario nazionale del partito azzurro, Antonio Tajani, come candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Viareggio. Un intervento quello di Costagliola sulla nautica che arriva all’indomani del convegno “Onde d’innovazione“ promosso da Qn Distretti e dal nostro quotidiano al Grand Hotel Principe di Piemonte.

"Il fatturato dell’industria nautica è in costante crescita, e riflette la grande ricchezza e benessere che questo settore genera – osserva Costagliola – con ancora ampi margini di sviluppo. Parliamo di un comparto che crea innovazione e investe continuamente nella ricerca e Viareggio si distingue per la sua leadership mondiale nella produzione di imbarcazioni da diporto, così come tutto il distretto toscano è al centro di questo settore".

Per queste ragioni secondo l’esponente di Forza Italia "non possiamo perdere altro tempo e dobbiamo impegnarci a realizzare le infrastrutture necessarie, offrendo servizi e semplificazioni che ne supportino la crescita". "La capacità di innovare, investire nella qualità e valorizzare il talento umano è la vera forza trainante del successo della cantieristica di Viareggio, oggi riconosciuta come punto di riferimento globale – conclude Costagliola –. Le aziende del distretto nautico di Viareggio e della Toscana hanno recepito pienamente queste richieste, e il Consorzio Navigo sta lavorando efficacemente per il trasferimento tecnologico, la diffusione della conoscenza e la promozione internazionale del distretto nautico".