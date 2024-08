I nodi della disabilità: "Cimitero impraticabile"

Barriere architettoniche, vespe pericolose e immondizia. Sono questi i tre problemi evidenziati da una cittadina residente a Piano di Mommio che, spiega la donna, precludono la sua possibilità di fruire liberamente del cimitero della frazione.

"È almeno da inizio maggio che segnalo senza sosta le difficoltà che incontro per poter andare al camposanto – racconta –; Il cimitero di Piano di Mommio è articolato su tre livelli. Per arrivare al livello più alto, da tempo c’è uno scalino rotto. Invece di ripararlo, hanno messo un cartello con su scritto ’pericolo scivolamenti’". La cittadina, che non riesce a camminare al meglio e per questo si aiuta con una stampella, di solito usa la ’pedana’ riservata alle carrozzine.

"È un viottolo di una decina di metri che da mesi è ostruito da cumuli di immondizia – continua – e sui cassonetti hanno appoggiato i coperchi delle bare scoperchiate dopo l’esumazione di alcuni corpi. Non solo si blocca la possibilità di accesso ai disabili – sottolinea – ma a mio avviso ci sono pure pericoli dal punto di vista sanitario, a tenere coperchi e pezzi di bare addossati sui rifiuti. Anche questo l’ho segnalato al Comune a più riprese, ma fin qui nessuno è intervenuto per sistemare la situazione".

Terzo elemento: le vespe. "Oltre agli ostacoli, ci sono pure i pericoli – conclude la cittadina massarosese –; c’è un nido di vespe, proprio a ridosso delle tombe dei miei cari. Sarà ad un metro e venti di altezza, con rischi sia per gli adulti, sia eventualmente per dei bambini. Anche questo è stato segnalato, ma proprio come per gli altri problemi, nonostante siano passati mesi, non è stato fatto nulla".

DanMan