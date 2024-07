I mille volti di Michela Persico: "Noi donne indipendenti e versatili"

Salvadori

Nell’estate dei matrimoni glamour anche lei non ha mancato all’appuntamento. Ha detto sì al suo Daniele con il quale sta insieme dal 2015 e dalla loro unione è nato il piccolo Tommaso. Michela Persico, da poche settimane moglie di Daniele Rugani difensore della Juventus, oltre a essere giornalista, conduttrice e attrice è un’influencer che quasi tre milioni di followers, seguitissima da un pubblico giovane ma non solo.

Michela, l’esperienza televisiva a Mediaset - prima Tgcom 24 e successivamente a Mediaset Sport - poi opinionista a Quelli che il calcio, il ruolo di mamma ma anche quello di attrice che rivela la tua poliedricità...

"Il giornalismo resta la mia grande passione ma amo anche fare

altro anche se naturalmente c’è da seguire la famiglia e il bambino che cresce. La donna deve sempre rimarcare la propria indipendenza, mantenendo una forte identità professionale e personale. Poi è giusto che ci siano le occasioni per esprimere la propria versatilità e quello che ci si sente di fare. L’approccio con il cinema è recente e mi ha preso tantissimo: due film impegnativi e un’esperienza davvero gratificante: InFiniti di Christian De Mattheis che si ispira all’opera di Giacomo Leopardi, mentre Abyss drug di Nicola Palmese è un cortometraggio che parteciperà a vari Festival compreso quello di Venezia. È un film incentrato su una tematica sociale molto importante, quella degli effetti devastanti delle droghe. Sul piccolo schermo devi adeguarti a ciò che succede intorno a te senza cambiare la tua identità, al cinema invece devi sdoppiarti. Non è stato facile imparare a vivere una vita che non è la tua".

Poi l’attività social davvero intensa. Sei seguitissima e i tuoi consigli fanno sempre centro

"Io penso che il numero dei followers sia importante ma ancora di più sia la credibilità che hai, che è fondamentale per mantenerli. Puoi parlare di prodotti legati al benessere e all’estetica ma per essere credibile devi promozionare qualcosa che sia veramente di qualità. Non puoi vendere fumo e devo dire che sin qui tutti sono rimasti soddisfatti: sia chi si è affidato a me e anche chi segue i miei

consigli".

Un’estate strana quella che stiamo vivendo. Un giugno a tratti uggioso e sottotono, un luglio rovente e i soliti riti che ci accompagneranno sino a settembre...

"L’estate delle mogli dei calciatori sono purtroppo brevi. Subito dopo la conclusione della stagione abbiamo fatto un periodo al mare in Versilia che è un luogo del cuore come tutta la costa toscana a cui siamo affezionati. Ora siamo rientrati a Torino che è una città bellissima, che ho scoperto dopo il mio arrivo. Un impatto difficile perché da bergamasca non la conoscevo bene. Tutto per noi in questi mesi ha ruotato attorno al matrimonio e di cerimonie a livello generale ce ne sono tantissime in queste settimane come riportato dalla cronache. Questo è un bel segnale: significa che c’è voglia di riscoprire il valore della famiglia".

Della vicenda Ferragni-Fedez che idea ti sei fatta ?

"Quello che so è quello che leggo e penso che prima di esprimersi le notizie vadano vagliate bene. Difficile parlare quando si è al di fuori".

L’estate ideale di Michela Persico?

"Quella spensierata, al mare. Stemperando i toni e parlando di cose un po’ più frivole come è giusto che sia. Dobbiamo staccare la spina visto che per tanti mesi l’anno siamo oberati dai problemi quotidiani. E bisogna pensare al benessere della persona che è fondamentale".

E a livello di outfit quale sarà il must dell’estate?

"Sicuramente il leopardato".