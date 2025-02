I grandi hotel tutti insieme alla Bit di Milano

"Viareggio Hotels & Congress – Tuscany Coast". E’ questo il logo utilizzato dagli hotel Astor, Esplanade, President, Royal e dal Centro Congressi Principino che si sono uniti per partecipare alla Borsa italiana del turismo a Milano.

"Ci siamo presentati insieme per dare un segnale forte e ribadire la presenza di Viareggio nel panorama turistico internazionale", dice Marino Patruno, direttore del Grand Hotel Royal. "Lo abbiamo fatto per promuovere la città e farla conoscere in larga scala a migliaia di operatori provenienti da tutto il mondo", ha aggiunto Francesco Becciani, amministratore dell’Hotel Esplanade. "Abbiamo fatto conoscere la bellezza del territorio viareggino e l’importanza delle grandi manifestazioni come il Carnevale e il festival Puccini".

Gli albergatori sono convinti che solo unendo le forze, con una promozione efficace e capillare, si possono raggiungere grandi risultati. E questa prima esperienza di ‘gruppo’ alla Bit, con uno stand unico per tutti, proseguirà anche in futuro con la fiera di Rimini e non solo.

Alla tre giorni di Milano erano presenti: Alessandra Beneducci, business development manager del Centro Congressi Principino, Veronica Tricarico ufficio booking Grand Hotel Royal, Alessandra Cilia titolare hotel President, Luca Ramenghi direttore Hotel Astor, Marino Patruno direttore Grand Hotel Royal, Marcella Barsaglini direttrice Hotel Esplanade, Francesco Becciani amministratore Hotel Esplanade, Davide Pierobon direttore Centro Congressi Principino.