I grandi concerti A Villa Bertelli note romantiche

Tornano oggi alle 21.30 nella Sala Ferrario i concerti del maestro Igor Raykhelson con un’esibizione per violino, violoncello e pianoforte “ Le più belle musiche romantiche“. Ekaterina Astashova violino, Giacomo Petrucci violoncello e Igor Raykhelson pianoforte(foto). Interpreti che sapranno incantare il pubblico. Ekatarina Astashova, laureata al conservatorio statale di Mosca “P. I. Čajkovskij”, dal 2010 partecipa a progetti con Igor Butman. Per lei sono stati composti pezzi jazz e crossover e con il crossover Ekaterina è stata in tournée nel mondo. Collabora con musicisti come Alexander Knyazev, Konstantin Lifshits, Mark Bushkov, Oleg Akkuratov, Alexander Buzlov, Dmitry Usov. Giacomo Petrucci ietrasantino laureato in violoncello con 110 e lode al Cherubini di Firenze si esibisce da solista, con I Florence cello ensemble in molti concerti in Toscana. Docente di violoncello ha collaborato con orchestre, fra le quali l’Ort, i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, Toscana Classica, Orchestra da Camera Fiorentina, Orchestra Modigliani, orchestra del Festival Pucciniano di Torre del Lago e orchestra del Giglio di Lucca. Igor Raykhelson nato a San Pietroburgo dove ha studiato teoria musicale e ricevuto una formazione classica in prestigiose istituzioni educative musicali. Nel 1979 la famiglia sitrasferisce negli Stati Uniti e all’età di 17 anni prosegue la formazione alla New York University. Talento naturale e perseveranza hanno trasformato il musicista in maestro. Il repertorio comprende composizioni per pianoforte e musica jazz. Ingresso libero. Posti limitati, prenotazioni allo 0584 787251.