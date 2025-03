I futuri ingegneri dell’università di Pisa studiano le ex miniere

Le ex miniere di Rezzaio, a Valdicastello, tornano ad essere oggetto di studio. Il sito, dov’è in corso l’intervento di bonifica e messa in sicurezza presentato di recente in municipio ai cittadini, ha ospitato il primo dei sopralluoghi programmati a Pietrasanta dall’università di Pisa attraverso la facoltà di Ingegneria edile-architettura. A battezzare il progetto sono stati gli studenti del corso "organizzazione e sicurezza nei cantieri" (nella foto), accompagnati dal personale tecnico comunale e dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Gli studenti hanno osservato l’applicazione delle varie misure di prevenzione. "Siamo orgogliosi – dice l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – che le iniziative di recupero ambientale e rigenerazione urbana da noi intraprese siano considerate un esempio da mostrare ai futuri ingegneri per rafforzare la loro formazione su un aspetto fondamentale come la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche per noi è un momento di crescita prezioso". Prossime tappe il polo scolastico di Tonfano, Museo Mitoraj ed ex Camp.