I bisbigli di radio Cittadella. Tardelli ospite di Burlamacco

Stamani, all’alba, un bus è partito dalla Cittadella in direzione di Milano. A bordo, il gotha della Fondazione al gran completo, pronto a prendersi le luci della ribalta: anche quest’anno, Burlamacco ha scelto la Madunina per svelare il programma del Carnevale ormai alle porte. Ma il mondo è piccolo, la gente mormora e i buoni propositi volano sulle ali di un gabbiano. E mentre Viareggio si veste di felicità, aspettando gli squilli di tromba che precedono il boom, con le cineprese che puntano lo zoom sulla presidente della Fondazione Marialia Marcucci e il suo entourage, qualche appetizer del ricco programma ha varcato le possenti mura della Cittadella.

L’aperitivo di Carnevale è in programma giovedì sera con il festival "Incanto dei Rioni", al palazzetto dello Sport. Nel fine settimana si replica con la prima trasferta: due giorni in salsa fiorentina, tra la cena di gala a Palazzo Vecchio di sabato sera e la sfilata del giorno dopo. Dal giglio alla pantera, il programma delle trasferte si chiude domenica 4 febbraio, il giorno dopo il primo corso, con il carnevale sulle mura di Lucca. Anche le mostre allestite dalla Fondazione anticipano l’alzabandiera: a fine mese a Villa Argentina si celebra il Futurismo, mentre in concomitanza con l’inizio della manifestazione in Cittadella sarà organizzato un omaggio a Staino, il vignettista scomparso a fine ottobre e insignito del Burlamacco d’Oro nel 2020. A proposito di premi, radio Carnevale sembra aver spoilerato la vincitrice dell’Ondina d’Oro di quest’anno: la giornalista Marianna Aprile. Da una giornalista all’altro, subito prima del penultimo corso a Viareggio è atteso Alessandro Robecchi, già finalista al premio ’Giallo Camaiore’.

Il giornalista e scrittore non è l’unico ospite atteso da Burlamacco: dalla coppa di champagne alla Coppa del Mondo, l’eroe del Mundial Marco Tardelli è atteso assieme alla compagna, la giornalista Myrta Merlino. Reduce dalla comparsata in Boris 4, tra gli ospiti si sussurra anche il nome dell’ex segretario del Pd Walter Veltroni. E i più acculturati potranno apprezzare lo storico e saggista Franco Cardini. Per chi ama la musica, anche se a Carnevale vola via, ed è cresciuto a pane e radio, Albertino e Fargetta sono pronti a suonare in piazza Mazzini. I bookmakers dicono che radio Carnevale abbia fatto centro anche stavolta. Ora basta sintonizzarsi con Milano per la conferma.