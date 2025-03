I bambini scoprono l’albero genealogico

I più piccoli imparano il concetto di albero genealogico in modo creativo e coinvolgente. E’ partito ufficialmente “Il Bosco delle Emozioni”, un progetto innovativo ideato dall’operatore olistico Tamara Federigi dell’associazione Falce di Luna. L’iniziativa, dedicata ai bambini dell’infanzia, ha già visto l’adesione entusiasta dell’asilo Delatre di Seravezza e dell’asilo di Basati. Attraverso un approccio multisensoriale, i bambini vengono guidati alla scoperta delle proprie radici utilizzando diversi materiali e tecniche artistiche, sperimentando il tatto, la vista e l’udito per rafforzare la comprensione del legame con la famiglia e la comunità. Il progetto promuove l’unicità di ogni bambino all’interno di un contesto più ampio di appartenenza, trasmettendo il valore della connessione e dell’unione. A introdurre questa magica esperienza è una storia speciale: il gufo Tommaso, saggio narratore del racconto, propone di creare un albero che racchiuda un pezzetto di storia di ciascuno, trasformandolo così in un simbolo di una grande famiglia condivisa, proprio come quella che si crea tra i piccoli compagni di classe. “Il Bosco delle Emozioni” accompagna i bambini in un percorso di crescita emotiva e consapevolezza delle proprie origini e attraverso il gioco e la creatività, semina il senso di appartenenza e il rispetto per la propria storia. Inoltre, il 15 maggio, in occasione della Festa della Famiglia, si terrà una mostra alla Pro Loco di Seravezza, dove verranno esposti tutti i lavori realizzati dai bambini durante il progetto.