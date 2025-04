Hotel pieni di baby atleti. Via al Viareggio World Cup

VIAREGGIO

Una situazione ben poco consolotaria e speranzosa, quella che, nonostante la cadenza “alta“ della Pasqua, cui seguiranno altrettante feste come il 25 aprile e il 1° maggio, è quella dipinta dagli albergatori e dagli addetti ai lavori per questo weekend pasquale, totalmente dipendente, così come la scelta di Viareggio e della Versilia da parte dei turisti e dei villeggianti come meta prescelta, dalle previsioni piovose del meteo. Un meteo che sembra però non aver fermato la carovana di giovani talenti, e delle loro famiglie, che ieri è arrivata per la “Viareggio World Cup“, il torneo di Pasqua patrocinato dal Comune di Viareggio e della Figcgiunto alla sua 21° edizione e che si svolgerà fino al 21 aprile.

Una manifestazione che riunisce, tra Pisa dove si è tenuta la cerimonia di apertura, con la sfilata delle squadre nel cuore della città e della loro presentazione con l’esecuzione degli inni nazionali in attesa della futura e definitiva apertura dello Stadio dei Pini che sarà il centro di tutte le manifestazioni targate Eventour-Tornei Internazionali, come la World Cup, e i numerosi campi di Viareggio, Torre del Lago, Pietrasanta, Marina di Pietrasanta e Camaiore, oltre 140 team provenienti da tutta Italia, Francia, Irlanda, Stati Uniti, Svizzera, Giappone e Australia, per un totale di 1700 giovani atleti.

Proprio loro saranno i protagonisti della tre giorni di torneo al centro sportivo Marco Polo Center e quello Martini e lo stadio di Torre del Lago, e di una manifestazione che vuole promuovere, proprio tra il futuro dello sport, i suoi valori, come quelli dell’amicizia, della condivisione internazionale, del gioco e della sana competizione. Le categorie degli allievi, dei giovanissimi, esordienti, pulcini e primi calcio, così come lo spazio per il calcio femminile con squadre come Genoa e Spezia Calcio, Livorno e Bologna, da questa mattina si sono ritrovate e scontrare sui campi, in attesa delle premiazioni, arricchite da volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Per una celebrazione dello spirito sportivo, in italia e nel mondo, e allo stesso tempo una valorizzazione del territorio che lo ospita, tra il lungomare e il centro storico: un’occasione per far conoscere, anche a chi per la prima volta arriva e, tra una partita e l’altra, scopre le strade, i musei, i segreti e gli angoli della città.