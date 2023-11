Hotel Palace a misura di donna. Servizi top per viaggiatrici sole

L’Hotel Palace rivolge una particolare attenzione alla clientela femminile ed è entrato a far parte del She Travel Club, l’azienda che sceglie gli hotel dopo aver verificato che la struttura abbia i requisiti ed i servizi per soddisfare le esigenze di comfort e sicurezza del mondo femminile. Dalla camera ai servizi fino alla formazione del personale passando dalla sicurezza: ecco tutti i parametri che rendono oggi un hotel women friendly. Il 64% dei viaggiatori mondiali è costituito da donne, che rappresentano anche il 52% di chi viaggia per affari. L’80% delle prenotazioni è finalizzato dalle donne, che prenotano per sé, per la famiglia, per gli amici, per i colleghi – non a caso alle donne si deve il 70% delle visite ai siti degli hotel. In Italia – dati pre-Covid – sono circa 1,5 milioni le italiane che ogni anno esplorano il mondo in solitaria.