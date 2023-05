“Hesoyam“: la mostra dell’artista Kartashov

Hesoyam, Il titolo della mostra dell’artista russo Vladimir Kartashov (foto) allestita nella chiesa di Sant’Agostino si inagura oggi alle 17.30, deriva da una parola che, nel lessico tecnologico giovanile legato ai videogiochi,

indica uno strumento che riporta istantaneamente una situazione alla condizione iniziale. La situazione iniziale a cui tornare a cui fa riferimento l’artista è precedente al conflitto russo ucraino. La guerra ha sottratto ai giovani come Vladimir Kartashov, 26 anni, la giovinezza costringendoli a scelte terribili. L’artista vive un dramma nazionale, personale, familiare. Fratello al fronte come volontario in Ucraina, la sorella vive a Mariupol.

La mostra organizzata da The Project Space e Tg Residency, curatore Alessandro Romanini, chiude il 4 giugno.