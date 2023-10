"Halloween a Massarosa". Un cartellone di eventi per animare le frazioni

Un pomeriggio da paura. A Massarosa arriva la prima grande festa di Halloween dedicata a tutti i bambini. Animazione, spettacoli, proiezioni e dolci sorprese lungo tutta via Cenami martedì 31 ottobre dalle 15 alle 19. “Halloween a Massarosa”, organizzata dal Comune con Also Eventi di Sonia Paoli, è stata presentata ufficialmente ieri mattina e vede un programma ricco e davvero per tutti i gusti.

Diverse le postazioni lungo via Cenami e in Piazza della Chiesa. Ovviamente la musica a tema per far scatenare streghette, fantasmini e zucche e poi un fachiro con il suo carretto, un mangiatore di fuoco ed un trampoliere che si esibiranno lungo il percorso. Non possono mancare ad Halloween le storie di paura ed allora ecco che lungo la via Cenami troverà posto in un angolo spettrale un personaggio amato dai più piccoli e pronto a narrare mille spaventose avventure. Un tuffo nei colori del Messico con l’anteprima dell’evento dedicato al "Día de los Muertos", che il giorno successivo animerà Stiava con le Catrinas, le donne con i loro tipici abiti lussuosi e colorati. In piazza edizione speciale del cinema all’aperto con la proiezione aperta a tutti del film della Famiglia Addams. E anche giochi e animazione per i più piccoli e le esibizioni di danza a cura di "Tutto Danza" di Francesca del Cima, oltre agli assoli di Sofia Tardelli. A seguire truccabimbi e postazione per farsi una foto ricordo e portare con sé un’emozione di questa prima edizione di #HalloweenaMassarosa. Brigidini e bomboloni renderanno decisamente più dolce questo pomeriggio di festa in via Cenami. I negozi allestiranno le loro vetrine pronti ad accogliere a suon di caramelli i più piccoli al grido di "dolcetto o scherzetto?".

"Sono davvero contento di essere riuscito a portare un nuovo evento a Massarosa – commenta l’assessore al turismo e alle attività produttive Fabio Zinzio –; dopo il teatro itinerante, “La notte delle Stelle” questa estate, ancora una volta via Cenami e la Piazza della Chiesa in attesa dei mercatini di Natale e di tante idee che stiamo sviluppando per quest’area nel 2024. L’impegno è massimo e piano piano stiamo ripartendo nella giusta direzione".

Soddisfatta anche la sindaca Simona Barsotti. "Il calendario degli eventi promossi dall’amministrazione si arricchisce – commenta –: l’obiettivo è di creare occasioni di divertimento per la comunità e allo stesso tempo di crescita per il territorio e le categorie durante tutto l’anno". "Abbiamo pensato a un programma ricco e diversificato – spiega Sonia Paoli di Also Eventi – perché vogliamo che i bambini si divertano e provino un’esperienza. Vi aspettiamo tutti a Massarosa il 31 ottobre".

RedViar